ua en ru
Сб, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Канада має намір взятися за навчання українських суддів та аудиторів, - посол

Субота 02 вересня 2023 20:33
UA EN RU
Канада має намір взятися за навчання українських суддів та аудиторів, - посол Фото: Канада має намір взятися за навчання українських суддів та аудиторів (flickr)
Автор: Валерія Поліщук

Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проектах України.

Про це заявила посол Канади в Україні Наталка Цмок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Globe and Mail .

Зокрема, Оттава має намір навчати українських суддів та судових аудиторів.

"Вони (Влада України, - ред.) визнають, що це дуже важлива реформа; вони знають, що це одна з умов вступу до ЄС", - сказала вона.

Вступ України до ЄС

Торік Україна набула статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед Києвом поставили низку умов, виконання яких є обов'язковим для членства.

Процес вступу включає відповідні переговори між Україною та ЄС. Українська сторона розраховують, що вони розпочнуться вже цього року.

Єврокомісія розпочала підготовку доповіді про розширення ЄС, в якій, ймовірно, міститиметься рекомендація щодо початку переговорів щодо вступу з Україною .

Крім цього, Україна виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії, визначених при отриманні статусу кандидата. Це може дати старт переговорам щодо вступу до ЄС.

Детальніше про європейську інтеграцію України читайте у матеріалі РБК-Україна .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада Вступ в ЄС
NEWS
Рада звільнить Резнікова та призначить кількох міністрів: вже відома дата
Рада звільнить Резнікова та призначить кількох міністрів: вже відома дата
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони