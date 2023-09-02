Канада має намір взятися за навчання українських суддів та аудиторів, - посол

Про це заявила посол Канади в Україні Наталка Цмок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Globe and Mail .

Зокрема, Оттава має намір навчати українських суддів та судових аудиторів.

"Вони (Влада України, - ред.) визнають, що це дуже важлива реформа; вони знають, що це одна з умов вступу до ЄС", - сказала вона.

Вступ України до ЄС

Торік Україна набула статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед Києвом поставили низку умов, виконання яких є обов'язковим для членства.

Процес вступу включає відповідні переговори між Україною та ЄС. Українська сторона розраховують, що вони розпочнуться вже цього року.

Єврокомісія розпочала підготовку доповіді про розширення ЄС, в якій, ймовірно, міститиметься рекомендація щодо початку переговорів щодо вступу з Україною .

Крім цього, Україна виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії, визначених при отриманні статусу кандидата. Це може дати старт переговорам щодо вступу до ЄС.

Детальніше про європейську інтеграцію України читайте у матеріалі РБК-Україна .

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