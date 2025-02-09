Канада поглибить зв'язки з ЄС через тарифну війну Трампа

У суботу, 8 лютого, міністр торгівлі Канади Мері Нг провела зустріч із керівником торгового представництва ЄС Марошем Шефчовичем.

"Торговельні угоди - це одне, і ми бачили справді великі цифри. Однак що ще ми можемо зробити, щоб допомогти канадському бізнесу вийти на ринки будь-якої з 27 країн-членів ЄС... і що ще ми можемо зробити для того ж самого в Канаді", - зазначила міністр.

За словами Нг, пріоритетними напрямками співпраці з Брюсселем стануть корисні копалини і малий бізнес. У свою чергу ЄС зацікавлений в налагодженні партнерства з Канадою для поставок кобальту, літію та нікелю, що є ключовими для енергетичного переходу. Це потрібно для зменшення залежності в поставках цих металів від Китаю.

В 2017 році ЄС і Канада підписали угоду про вільну торгівлю. Двостороння торгівля між сторонами зросла на 65%, а у 2021 році було встановлене партнерство у виробництві й поставках сировини.

Диверсифікація експорту

Канада також прагне диверсифікувати свій експорт і у 2018 році поставила собі за мету до 2025 року збільшити експорт за межі США на 50%. Міністр Нг сказала, що країна перебуває на шляху до досягнення або перевиконання цієї мети.

У грудні 2024 року Канада уклала торговельні угоди з Індонезією, а минулого тижня - з Еквадором і докладає суттєвих зусиль для просування в Індо-Тихоокеанському регіоні. Наступного тижня міністр торгівлі Канади очолить делегацію з понад 200 представників бізнесу, які відвідають Австралію, Сінгапур і Бруней.

"Ми сидимо за одним столом з країнами Південно-Східної Азії, тобто з Асоціацією країн Південно-Східної Азії. У грудні я відвідала дуже велику делегацію канадського бізнесу на Філіппінах, в Індонезії, на ринках В'єтнаму, Малайзії, Японії, Кореї", - додала Нг.