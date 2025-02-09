Канада усилит связи с ЕС из-за тарифной войны Трампа

Канада хочет углубить свои экономические связи с Европейским Союзом. Причиной стала угроза введения пошлин со стороны Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В субботу, 8 февраля, министр торговли Канады Мэри Нг провела встречу с руководителем торгового представительства ЕС Марошем Шефчовичем.
"Торговые соглашения - это одно, и мы видели действительно большие цифры. Однако что еще мы можем сделать, чтобы помочь канадскому бизнесу выйти на рынки любой из 27 стран-членов ЕС... и что еще мы можем сделать для того же самого в Канаде?", - отметила министр.
По словам Нг, приоритетными направлениями сотрудничества с Брюсселем станут полезные ископаемые и малый бизнес. В свою очередь ЕС заинтересован в налаживании партнерства с Канадой для поставок кобальта, лития и никеля, которые являются ключевыми для энергетического перехода. Это нужно для уменьшения зависимости в поставках этих металлов от Китая.
В 2017 году ЕС и Канада подписали соглашение о свободной торговле. Двусторонняя торговля между сторонами выросла на 65%, а в 2021 году было установлено партнерство в производстве и поставках сырья.
Канада также стремится диверсифицировать свой экспорт и в 2018 году поставила себе цель к 2025 году увеличить экспорт за пределы США на 50%. Министр Нг сказала, что страна находится на пути к достижению или перевыполнению этой цели.
В декабре 2024 года Канада заключила торговые соглашения с Индонезией, а на прошлой неделе - с Эквадором и прилагает существенные усилия для продвижения в Индо-Тихоокеанском регионе. На следующей неделе министр торговли Канады возглавит делегацию из более 200 представителей бизнеса, которые посетят Австралию, Сингапур и Бруней.
"Мы сидим за одним столом со странами Юго-Восточной Азии, то есть с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии. В декабре я посетила очень большую делегацию канадского бизнеса на Филиппинах, в Индонезии, на рынках Вьетнама, Малайзии, Японии, Кореи", - добавила Нг.
1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлин на импорт товаров из Канады и Мексики, а также 10% пошлины на товары из Китая.
Однако 3 февраля Трамп приостановил введение пошлин для импорта из Мексики и Канады. Он согласился на паузу в 30 дней в обмен на уступки двух стран в вопросах охраны границ и борьбы с преступностью.
Оттава пригрозила ответными пошлинами и судебными исками против США. Министр торговли Нг заявила, что в случае введения тарифов, Канада может обжаловать действия Вашингтона во Всемирной торговой организации (ВТО).
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