Канада вагається, чи допускати Huawei до розбудови мережі 5G

Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

В Канаді побоюються, що компанія може бути використана Пекіном для шпигунської діяльності

Канада ще не прийняла остаточного рішення щодо доцільності допуску китайської корпорації Huawei до розбудови мережі 5G в країні. Про це заявив новий міністр громадської безпеки Біл Блер, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, вирішення цього питання стане пріоритетом уряду.

“Необхідно вирішити дуже складні економічні та безпекові проблеми. Вивчення цих питань та ухвалення рішення стане пріоритетом уряду. Наразі не можу сказати про часові рамки”, - відповів Блер на запитання про майбутнє Huawei в Канаді.

Він додав, що офіційна Оттава дослухається не лише до представників бізнес-середовища, а й до міжнародних партнерів.

“Я не маю наміру обмежувати консультації. Ми ведемо перемовини і з міжнародними партнерами”, - зауважив міністр.

Уповноважені органи Канади вже тривалий час вивчають, чи варто допускати Huawei до конкурсу на створення інфраструктури 5G. Це пов'язано з побоюваннями, що компанія може бути використана Пекіном для шпигунської діяльності.

Нагадаємо, китайська компанія Huawei стала причиною економічної війни між США і Китаєм. Американський уряд звинуватив компанію у шпигунстві для Пекіна. При цьому в Huawei неодноразово наголошували, що китайська влада не має жодного впливу на прийняття рішень у корпорації.

Раніше США продовжили ліцензію на 90 днів, що дозволяє американським компаніям поставляти продукцію китайської телекомунікаційної компанії Huawei, не зачіпає національну безпеку США.

Як повідомлялося, у травні 2019 року Мінторгівлі США внесло Huawei в чорний список, оскільки діяльність компанії "суперечить інтересам національної безпеки США".

У серпні Білий дім відстрочив видачу американським компаніям ліцензії для відновлення роботи з обладнанням китайської компанії Huawei Technologies. Згідно з прийнятим у червні рішенням американські компанії можуть працювати з Huawei, якщо отримають офіційний дозвіл від Білого дому