ЄС близький до виплати Україні 140 млрд євро репарацій за рахунок російських активів, - Bloomberg

Європейський Союз близький до рішення використати близько 200 млрд євро заморожених російських активів для сталого фінансування України. Цей крок обговорюють на тлі скорочення інших джерел підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Новий план допомоги Україні

ЄС має намір досягти політичної угоди про використання активів на саміті лідерів у Брюсселі наступного тижня. Після цього Єврокомісія почне роботу над юридичним механізмом, який дасть змогу розпочати виділення коштів уже в другому кварталі наступного року.

Питання набуло терміновості, оскільки основне навантаження з фінансування військових та економічних потреб України тепер лягає на Європу. США раніше заявили, що більше не оплачуватимуть постачання зброї Києву.

Позиція України

Президент Володимир Зеленський зазначив, що деякі союзники зволікають із фінансуванням програми закупівель озброєнь, яка дозволяє Україні купувати американську зброю за кошти європейських партнерів.

За його словами, Київ розраховує на закупівлі на суму близько 1 млрд доларів на місяць, щоб "повністю реалізувати свій потенціал". На даний момент шість країн внесли близько 2 млрд доларів на оборонні пакети підтримки.

Україна також продовжує наполягати на наданні додаткових систем ППО та озброєнь дальньої дії для ударів по російських військових об'єктах.

Міжнародна підтримка та реакція США

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість передання Україні ракет Tomahawk великої дальності, однак спочатку має намір обговорити це з Володимиром Путіним. За його словами, це може стати кроком до завершення війни, яка триває вже четвертий рік.

Москва, однак, не демонструє ознак готовності до мирних переговорів, попри зусилля Трампа.

Деталі обговорюваного плану ЄС

За планом, обговорюваним у Брюсселі, Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів під заставу російських активів. Ці кошти будуть повернуті тільки в разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за шкоду, завдану війною.

ЄС підкреслює, що активи залишаться замороженими доти, доки Москва не відшкодує збитки. Брюссель також шукає спосіб ухвалювати рішення більшістю голосів, а не одноголосно, як зараз.

Гарантії та заперечення

Щоб знизити юридичні ризики, Євросоюз або група країн нададуть гарантії бельгійському кліринговому дому Euroclear, де зберігаються активи. Ці гарантії дадуть змогу покрити можливі майбутні позови з боку Росії.

При цьому плани ЄС не передбачають їхньої прямої конфіскації.

Бельгія поки що заперечує проти ініціативи, вимагаючи переконатися в юридичній надійності гарантій. Країни ЄС також сперечаються про мету кредитів - чи повинні вони йти на військові потреби, економіку України або поєднувати обидва напрямки.

Координація з партнерами G7

ЄС хоче узгодити використання активів із союзниками з "Великої сімки", включно зі США, де також розміщена частина коштів. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер уже заявив про готовність співпрацювати, після переговорів із лідерами Франції та Німеччини.

Сукупно країни G7 заморозили близько 300 млрд доларів російських активів. Питання обговорюватиметься міністрами фінансів G7 цього тижня разом із новими санкціями проти російських енергетичних доходів.

Паралельно лідери ЄС мають намір затвердити новий пакет санкцій, що включає заборону на імпорт російського СПГ з 2027 року і обмеження для компаній, які беруть участь в обході енергетичних санкцій Москви.