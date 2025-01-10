Канада готує відповідь Трампу на випадок "економічної сили". Bloomberg дізнався деталі

"Торгівельна війна" США та Канади

Новообраний президент США Дональд Трамп звинувачує прем'єра Кнади Джастіна Трюдо в нездатності вирішувати питання торгівлі та імміграції, Трамп погрожує запровадити 25% мита на товари з Канади до США, а після зустрічі в Мар-а-Лаго почав називати його "губернатором Великого штату Канада".

Зокрема, під час різдвяного привітання Трамп навіть описував "перевагу" включення Канади до складу США. Йшлося про значне зниження податків більш ніж на 60%.

Нападки продовжилися і після заяви Трюдо про відставку з посади прем'єр-міністра Канади. Хоча ще кілька місяців він все ж очолюватиме уряд.

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