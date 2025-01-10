Канада готує відповідь Трампу на випадок "економічної сили". Bloomberg дізнався деталі

Канада розробляє плани запровадження значних мит на продукцію з США. Вони будут введені, якщо новообраний президент США Дональд Трамп виконає свою погрозу встановити 25% мита на канадські товари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Помічники Трюдо обговорювали, чи варто публічно публікувати список потенційних мит перед інавгурацією Трампа. Але все ще існує високий рівень невизначеності щодо того, що Трамп насправді готовий зробити, тому проект списку заходів у відповідь може не оприлюднитися, доки обраний президент не розкриє свій курс дій, кажуть чиновники.
Канадські чиновники очікують, що навіть якщо Трамп не піде до кінця із загальнообов’язковими тарифами, він все одно спробує якимось чином обмежити канадський експорт. Це може включати ще один удар по металургійній промисловості, причині торгової боротьби 2018 року.
Новообраний президент США Дональд Трамп звинувачує прем'єра Кнади Джастіна Трюдо в нездатності вирішувати питання торгівлі та імміграції, Трамп погрожує запровадити 25% мита на товари з Канади до США, а після зустрічі в Мар-а-Лаго почав називати його "губернатором Великого штату Канада".
Зокрема, під час різдвяного привітання Трамп навіть описував "перевагу" включення Канади до складу США. Йшлося про значне зниження податків більш ніж на 60%.
Нападки продовжилися і після заяви Трюдо про відставку з посади прем'єр-міністра Канади. Хоча ще кілька місяців він все ж очолюватиме уряд.
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