Канада готовит ответ Трампу на случай "экономической силы". Bloomberg узнал детали

Канада разрабатывает планы введения значительных пошлин на продукцию из США. Они будут введены, если новоизбранный президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу установить 25% пошлины на канадские товары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Помощники Трюдо обсуждали, стоит ли публично публиковать список потенциальных пошлин перед инаугурацией Трампа. Но все еще существует высокий уровень неопределенности относительно того, что Трамп на самом деле готов сделать, поэтому проект списка ответных мер может не обнародоваться, пока избранный президент не раскроет свой курс действий, говорят чиновники.
Этот список
Канадские чиновники ожидают, что даже если Трамп не пойдет до конца с общеобязательными тарифами, он все равно попытается каким-то образом ограничить канадский экспорт. Это может включать еще один удар по металлургической промышленности, причине торговой борьбы 2018 года.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп обвиняет премьера Канады Джастина Трюдо в неспособности решать вопросы торговли и иммиграции, Трамп угрожает ввести 25% пошлины на товары из Канады в США, а после встречи в Мар-а-Лаго начал называть его "губернатором Большого штата Канада".
В частности, во время рождественского поздравления Трамп даже описывал "преимущество" включения Канады в состав США. Речь шла о значительном снижении налогов более чем на 60%.
Нападки продолжились и после заявления Трюдо об отставке с должности премьер-министра Канады. Хотя еще несколько месяцев он все же будет возглавлять правительство.
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