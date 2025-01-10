Канада готовит ответ Трампу на случай "экономической силы". Bloomberg узнал детали

"Торговая война" США и Канады

Новоизбранный президент США Дональд Трамп обвиняет премьера Канады Джастина Трюдо в неспособности решать вопросы торговли и иммиграции, Трамп угрожает ввести 25% пошлины на товары из Канады в США, а после встречи в Мар-а-Лаго начал называть его "губернатором Большого штата Канада".

В частности, во время рождественского поздравления Трамп даже описывал "преимущество" включения Канады в состав США. Речь шла о значительном снижении налогов более чем на 60%.

Нападки продолжились и после заявления Трюдо об отставке с должности премьер-министра Канады. Хотя еще несколько месяцев он все же будет возглавлять правительство.

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