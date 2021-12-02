Канада готова работать с Украиной над сдерживанием России, - Кулеба

Главы украинской и канадской дипломатии обсудили конкретные шаги в рамках комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий.

"Если в России будут видеть, что Запад серьезно относится к нынешней ситуации и готов к решительным действиям, они дважды подумают перед тем, как прибегать к любым военным авантюрам", - убежден Кулеба.

Он поблагодарил канадскую сторону за готовность работать вместе с Украиной над сдерживанием РФ.

Министр также выразил особую благодарность Канаде за твердую и непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины конкретными действиями, в частности, многолетнее участие в операции UNIFIER, которая эффективно усиливает Вооруженные силы Украины.

Отмечается, что руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили дальнейшее сотрудничество в области безопасности и обороны, а также скоординировали общую позицию до следующего этапа проведения переговоров с Ираном относительно привлечения к ответственности виновных по делу сбитого самолета PS752.

"Министры договорились и далее сохранять единство Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 в борьбе за установление справедливости для жертв трагедии и их родных", - отмечает МИД.