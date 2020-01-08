Канада готова помогать в расследовании катастрофы самолета под Тегераном

Правительство Канады готово работать со всеми своими международными партнерами для обеспечения тщательного расследования авиакатастрофы борта компании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном. Об этом в среду говорится в заявлении премьер-министра Джастина Трюдо.

Отметим, что в результате крушения самолета погибли 63 канадских гражданина.

"Наше правительство продолжит тесное сотрудничество со своими международными партнерами, чтобы обеспечить тщательное расследование этой катастрофы и дать все ответы на вопросы канадцев", - сказал он.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань и министр транспорта страны Марк Гарно находятся в постоянном контакте с украинскими официальными лицами и другими международными партнерами страны.

Также Трюдо выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Премьер сообщил, что для родственников открыта горячая линия. Кроме того, помощь им готовы оказать в канадском посольстве в Анкаре.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США готовы предложить свою помощь Украине в связи с крушением самолета МАУ в Иране.