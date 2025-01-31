Канада готова до негайної відповіді, якщо Трамп запровадить 25% мита, - Трюдо

"Якщо президент вирішить запровадити будь-які мита проти Канади, ми готові до відповіді - цілеспрямованої, рішучої, але розумної, негайної відповіді. Це не те, чого ми хочемо, але якщо він піде вперед, ми теж будемо діяти", - запевнив глава канадського уряду.

За його словами, уряд Канади відреагував на заяви Трампа про те, що країна нібито не змогла зупинити потік фентанілу (наркотична речовина) до США.

"Наш кордон надійний і безпечний. Зараз ми показуємо новій американській адміністрації, що вони мають сильного партнера в Канаді, коли йдеться про підтримання безпеки кордонів, і водночас наголошуємо, що ми не відступимо, що якщо проти Канади буде запроваджено мита, ми відповімо", - додав Трюдо.

Він запевнив, що заходи у відповідь проти США діятимуть доти, доки 25% мита не буде знято.

Прем'єр також попередив, що найближчими тижнями канадці можуть зіткнутися з "важкими часами", якщо мита набудуть чинності.