Канада готова к немедленному ответу, если Трамп введет 25% пошлины, - Трюдо

"Если президент решит ввести какие-либо пошлины против Канады, мы готовы к ответу - целенаправленному, решительному, но разумному, немедленному ответу. Это не то, чего мы хотим, но если он пойдет вперед, мы тоже будем действовать", - заверил глава канадского правительства.

По его словам, правительство Канады отреагировало на заявления Трампа о том, что страна якобы не смогла остановить поток фентанила (наркотическое вещество) в США.

"Наша граница надежна и безопасна. Сейчас мы показываем новой американской администрации, что у них есть сильный партнер в Канаде, когда речь идет о поддержании безопасности границ, и одновременно подчеркиваем, что мы не отступим, что если против Канады будут введены пошлины, мы ответим", - добавил Трюдо.

Он заверил, что ответные меры против США будут действовать до тех пор, пока 25% пошлины не будут сняты.

Премьер также предупредил, что в ближайшие недели канадцы могут столкнуться с "трудными временами", если пошлины вступят в силу.