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Канада готова к немедленному ответу, если Трамп введет 25% пошлины, - Трюдо

Фото: Джастин Трюдо, премьер Канады (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канада подготовила немедленный ответ на случай, если президент США Дональд Трамп введет 25% пошлины. Оттава не будет бездействовать.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

"Если президент решит ввести какие-либо пошлины против Канады, мы готовы к ответу - целенаправленному, решительному, но разумному, немедленному ответу. Это не то, чего мы хотим, но если он пойдет вперед, мы тоже будем действовать", - заверил глава канадского правительства. 

По его словам, правительство Канады отреагировало на заявления Трампа о том, что страна якобы не смогла остановить поток фентанила (наркотическое вещество) в США. 

"Наша граница надежна и безопасна. Сейчас мы показываем новой американской администрации, что у них есть сильный партнер в Канаде, когда речь идет о поддержании безопасности границ, и одновременно подчеркиваем, что мы не отступим, что если против Канады будут введены пошлины, мы ответим", - добавил Трюдо. 

Он заверил, что ответные меры против США будут действовать до тех пор, пока 25% пошлины не будут сняты. 

Премьер также предупредил, что в ближайшие недели канадцы могут столкнуться с "трудными временами", если пошлины вступят в силу.

Угрозы Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что он с 1 февраля введет 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики.

Он объяснил свое решение тем, что через Канаду и Мексику в США попали нелегальные мигранты и наркотики.

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Соединенные Штаты АмерикиКанадаДональд ТрампДжастин Трюдо