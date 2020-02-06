Канада эвакуирует своих граждан из Китая из-за короновируса

Иллюстративное фото (Global Look Press)

Людей привезут в военный городок в центральной Канаде

Небольшой городок в центральной Канаде, где находится крупнейшая военно-воздушная база страны, готовится к прибытию около 200 эвакуированных из Ухани, Китай, эпицентра вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Канада планирует доставить эвакуированных на базу в Трентоне, Онтарио, главном военном транспортном узле страны. Они будут на карантине в течение двух недель.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в среду, что самолет должен был прибыть в пятницу.

Также РБК-Украина писало, что США эвакуируют из пораженного коронавирусом Уханя более 300 американцев. Граждан США чартерными рейсами, организованными Госдепом, отправят на военные базы в Калифорнии. После эвакуации американцы 14 дней будут находиться на карантине.

Ранее РБК-Украина писало, что США ограничат въезд на территорию страны иностранным гражданам, которые за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, количество погибших в результате заражения новым коронавирусом достигло 549 человек.