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Канада эвакуирует своих граждан из Китая из-за короновируса

Новости » Общество     06.02.2020 - 06:10
Канада эвакуирует своих граждан из Китая из-за короновируса
Иллюстративное фото (Global Look Press)

Людей привезут в военный городок в центральной Канаде

Небольшой городок в центральной Канаде, где находится крупнейшая военно-воздушная база страны, готовится к прибытию около 200 эвакуированных из Ухани, Китай, эпицентра вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Канада планирует доставить эвакуированных на базу в Трентоне, Онтарио, главном военном транспортном узле страны. Они будут на карантине в течение двух недель.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в среду, что самолет должен был прибыть в пятницу.

Также РБК-Украина писало, что США эвакуируют из пораженного коронавирусом Уханя более 300 американцев. Граждан США чартерными рейсами, организованными Госдепом, отправят на военные базы в Калифорнии. После эвакуации американцы 14 дней будут находиться на карантине.

Ранее РБК-Украина писало, что США ограничат въезд на территорию страны иностранным гражданам, которые за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, количество погибших в результате заражения новым коронавирусом достигло 549 человек.

Эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели Германия эвакуирует из Уханя более 100 человек
Новости Украины Канадаэвакуация
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