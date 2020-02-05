США эвакуируют из Китая более 300 американцев

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Эвакуированных самолетом доставят на военные базы в Калифорнии

Соединенные Штаты Америки эвакуируют из пораженного коронавирусом китайского города Ухань более 300 своих граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Пентагона, около 350 американцев в среду, 5 февраля, чартерными рейсами, организованными Госдепартаментом, прибудут на две военные базы в Калифорнии.

Ожидается, что после прилета на военно-воздушную базу "Тревис" и на аэродром морской пехоты "Мирамар" эвакуированных американцев на 14 дней поместят в карантин, чтобы исключить возможность распространения коронавируса.

Кроме того, в американском Госдепе заявили о возможности осуществления еще двух рейсов в Китай в четверг, 6 февраля.

Напомним, во вторник, 4 февраля, в Украину прибыл последний рейс из китайского города Санья. В Центре общественного здоровья Украины заявляли, что среди эвакуированных из Китая украинцев нет признаков острой респираторной вирусной инфекции. В дальнейшем прямое авиасообщение с Китаем будет прекращено.

Также РБК-Украина писало, что в Германии обнаружили заражение коронавирусом в двух эвакуированных из Китая граждан. Больные коронавирусом были изолированы и доставлены в университетскую клинику Франкфурта-на-Майне.