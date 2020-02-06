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Канада евакуює своїх громадян з Китаю через короновірус

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 06:10
Канада евакуює своїх громадян з Китаю через короновірус
Ілюстративне фото (Global Look Press)

Людей привезуть у військове містечко в центральній Канаді

Невелике містечко в центральній Канаді, де знаходиться найбільша військово-повітряна база країни, готується до прибуття близько 200 евакуйованих з Ухани, Китай, епіцентру спалаху коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Канада планує доставити евакуйованих на базу в Трентоні, Онтаріо, головному військовому транспортному вузлі країни. Вони будуть на карантині протягом двох тижнів.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у середу, що літак повинен був прибути в п'ятницю.

Також РБК-Україна писало, що США евакуюють з ураженого коронавірусом Уханя більше 300 американців. Громадян США чартерними рейсами, організованими Держдепом, відправлять на військові бази в Каліфорнії. Після евакуації американці 14 днів перебуватимуть на карантині.

Раніше РБК-Україна писало, що США обмежать в'їзд на територію країни іноземних громадян, які за останні два тижні відвідували Китай через загрозу поширення коронавіруса.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті зараження новим коронавірусом досягло 549 осіб.

Евакуація громадян України з Китаю планується до кінця поточного тижня Німеччина евакуює з Уханя понад 100 осіб
Новини України Канадаевакуація
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