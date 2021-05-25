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Канада допустила введение новых санкций против Беларуси из-за инцидента с Ryanair

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Оттава, Вторник 25 мая 2021 19:40
Канада допустила введение новых санкций против Беларуси из-за инцидента с Ryanair Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (flickr com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канада может расширить санкции против Беларуси после инцидента с самолетом компании Ryanair в Минске и задержанием белорусского оппозиционера, одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Оттава осудила опасное вмешательство белорусских властей в дела гражданской авиации.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Reuters.

"Поведение белорусского режима возмутительно, незаконно и совершенно неприемлемо", - сказал Трюдо.

Он назвал задержание Романа Протасевича атакой на демократию и свободу СМИ. "Мы осуждаем это и требуем немедленного его освобождения", - добавил он.

Трюдо отметил, что Канада уже ввела санкции в отношении Беларуси и готова рассматривать новые ограничительные меры в отношении белорусских властей. Он также заявил, что Оттава осуждает "опасное вмешательство" Минска в дела гражданской авиации. "Канада поддержит действия мирового сообщества в отношении Беларуси из-за инцидента с самолетом через все возможные международные площадки", - уточнил канадский премьер.

Напомним, ранее правительство Беларуси приняло решение закрыть свое посольство в Канаде. Дипломатическое представительство перестанет работать с 1 сентября.

Отметим, 25 мая участники саммита Евросоюза приняли решение расширить экономические санкции против Беларуси. В "черный" список включены белорусские политики и организации, а также президент страны Александр Лукашенко.

Как писало РБУ-Украина, саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по принудительной посадке самолета компании Ryanair в Минске.

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