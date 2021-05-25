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Беларусь закрывает посольство в Канаде

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Вторник 25 мая 2021 17:13
Беларусь закрывает посольство в Канаде Фото: Беларусь с 1 сентября закрывает посольство в Канаде (facebook.com/BelarusEmbassy Canada)
Автор: РБК-Украина

Правительство Беларуси приняло решение закрыть свое посольство в Канаде. Дипломатическое представительство перестанет работать с 1 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Беларуси в Канаде.

"Советом министров Республики Беларусь принято решение о закрытии посольства Республики Беларусь в Канаде. Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане Беларуси смогут воспользоваться консульскими услугами в Генеральном консульстве Беларуси в городе Нью-Йорке, Соединенные Штаты.

Как сообщает издание "Гомельские Вести", в апреле Александр Лукашенко потребовал оптимизировать количество посольств страны за рубежом.

После министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, что Минск закроет свои посольства в нескольких странах, где работа дипмиссий не принесет необходимых внешнеэкономических ресурсов, но также рассмотрит возможность расширения.

Напомним, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. При этом украинским авиакомпаниям запрещено пользоваться воздушным пространством этой страны.

РБК-Украина писало, какие авиакомпании уже облетают Беларусь.

Кроме того, в посольстве Украины рассказали, как украинцам покинуть территорию Беларуси.

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