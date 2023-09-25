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Канада допоможе Україні у відновленні Каховської ГЕС, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyIamges)
Автор: Антон Малиновський

Канада допоможе Україні у відновленні Каховської ГЕС та реконструкції Канівської ГЕС.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

Після візиту до Канади він заявив про економічни домовленості з урядами і бізнесом. Зокрема, ухвалено рішення про зону вільної торгівлі з Канадою та меморандум зі США щодо взаємодії в енергетиці.

"В Оттаві - домовленість щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської", - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що наразі спостерігається інтерес канадських та американських компаній працювати в Україні, а також є взаєморозуміння з оборонними компаніями на рівні Мінстратегпрому.

Візит Зеленського в США та Канаду

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський прибув до США. Він взяв участь у Генасамблеї ООН, на полях якої провів низку зустрічей.

Після цього Зеленський відвідав Вашингтон. Глава нашої держави зустрівся американським президентом Джо Байденом, а також конгресменами. Після США український лідер прибув до Канади, де вже зустрівся з прем'єром Джастіном Трюдо.

За результатами візитів Зеленського і США, і Канада оголосили про виділення нових пакетів військової допомоги.

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