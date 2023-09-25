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Канада поможет Украине в восстановлении Каховской ГЭС, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyIamges)
Автор: Антон Малиновский

Канада поможет Украине в восстановлении Каховской ГЭС и реконструкции Каневской ГЭС.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

После визита в Канаду он заявил об экономических договоренностях с правительствами и бизнесом. В частности, принято решение о зоне свободной торговли с Канадой и меморандуме из США о взаимодействии в энергетике.

"В Оттаве - договоренность о восстановлении Каховской ГЭС и реконструкции Каневской", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что сейчас наблюдается интерес канадских и американских компаний работать в Украине, а также взаимопонимание с оборонными компаниями на уровне Минстратегпрома.

Визит Зеленского в США и Канаду

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Он принял участие в Генассамблее ООН, на полях которой провел ряд встреч.

После этогоЗеленский посетил Вашингтон. Глава государства встретился американским президентом Джо Байденом, а также конгрессменами. После США украинский лидер прибыл в Канаду, где встретился с премьером Джастином Трюдо.

По результатам визитов Зеленского и США и Канада объявили о выделении новых пакетов военной помощи.

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КанадаВладимир Зеленский