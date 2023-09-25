Канада поможет Украине в восстановлении Каховской ГЭС, - Зеленский

Канада поможет Украине в восстановлении Каховской ГЭС и реконструкции Каневской ГЭС.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
После визита в Канаду он заявил об экономических договоренностях с правительствами и бизнесом. В частности, принято решение о зоне свободной торговли с Канадой и меморандуме из США о взаимодействии в энергетике.
"В Оттаве - договоренность о восстановлении Каховской ГЭС и реконструкции Каневской", - сказал Зеленский.
Также он отметил, что сейчас наблюдается интерес канадских и американских компаний работать в Украине, а также взаимопонимание с оборонными компаниями на уровне Минстратегпрома.
Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Он принял участие в Генассамблее ООН, на полях которой провел ряд встреч.
После этогоЗеленский посетил Вашингтон. Глава государства встретился американским президентом Джо Байденом, а также конгрессменами. После США украинский лидер прибыл в Канаду, где встретился с премьером Джастином Трюдо.
По результатам визитов Зеленского и США и Канада объявили о выделении новых пакетов военной помощи.
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