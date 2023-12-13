Канада допоможе Україні стати членом Європейського Союзу

Вона назвала стратегічною помилкою рішення Кремля незаконно вторгнутися в Україну, адже "таким чином Росія ізолювала себе від світу дипломатично, політично, економічно та військово". Дипломатка переконана, що "нам слід надалі утримувати цю перевагу над агресором".

Крім того Жолі зазначила, що Канада буде підтримувати Україну на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Ми продовжимо підтримувати Україну, будемо змушувати Адміністрацію Джо Байдена та ЄС продовжувати допомагати їй, а також прийняти Україну до ЄС, оскільки це критично важливо для її майбутнього", - зазначила глава канадського МЗС.

Жолі наголосила на важливості подальшої підтримки України усіма державами-членами НАТО та підкреслила, що на порядку денному - трансатлантична й європейська безпека.

Тернистий шлях України до членства в Євросоюзі

Європейська комісія 8 листопада рекомендувала Європейській Раді розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу, оскільки Київ виконав 90% необхідних для цього реформ.

Водночас Угорщина виступила проти членства України в ЄС, оскільки це начебто принесе у блок війну. Партія "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана закликала уряд не підтримувати переговори про вступ нашої країни до ЄС.

14-15 грудня у Брюсселі відбудеться саміт лідерів ЄС. Вони мають розглянути рішення про початок переговорів про вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, а також схвалення макрофінансової допомоги. За даними ЗМІ, Угорщина готова блокувати усі питання, пов'язані з підтримкою України, тому саміт може затягнутися.

Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримала перший непублічний та неофіційний сигнал з Угорщини про "вікно можливостей" для нашої країни на саміті ЄС.

Детальніше про те, чому Угорщина блокує вступ України до ЄС та чого хоче Орбан - читайте в аналітичному матеріалі РБК-Україна.

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