Канада поможет Украине стать членом Европейского Союза

Она назвала стратегической ошибкой решение Кремля незаконно вторгнуться в Украину, ведь "таким образом Россия изолировала себя от мира дипломатически, политически, экономически и в военном аспекте". Дипломат убеждена, что "нам необходимо и в дальнейшем удерживать это преимущество над агрессором".

Жоли также отметила, что Канада будет поддерживать Украину на пути к членству в Европейском Союзе.

"Мы продолжим поддерживать Украину, будем заставлять Администрацию Джо Байдена и ЕС продолжать помогать ей, а также принять Украину в ЕС, поскольку это критически важно для ее будущего", - отметила глава канадского МИДа.

Жоли подчеркнула важность дальнейшей поддержки Украины всеми государствами-членами НАТО и подчеркнула, что на кону - трансатлантическая и европейская безопасность.

Тернистый путь Украины к членству в Евросоюзе

Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала Европейскому Совету начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, поскольку Киев выполнил 90% необходимых для этого реформ.

В то же время Венгрия выступила против членства Украины в ЕС, поскольку это якобы принесет в блок войну. Партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана призвала правительство не поддерживать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

14-15 декабря в Брюсселе состоится саммит лидеров Европейского Союза. Европейские лидеры должны рассмотреть решение о начале переговоров о вступлении в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, а также одобрении макрофинансовой помощи. По данным СМИ, Венгрия готова блокировать все вопросы, связанные с поддержкой Украины, поэтому саммит может затянуться.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии об "окне возможностей" для нашей страны на саммите ЕС.

Подробно о том, почему Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС и чего хочет Орбан - читайте в аналитическом материале РБК-Украина.

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