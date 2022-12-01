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Кампанія з демонізації Росії. У Лаврова відреагували на резолюцію ФРН щодо Голодомору

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Україна, Четвер 01 грудня 2022 11:57
Кампанія з демонізації Росії. У Лаврова відреагували на резолюцію ФРН щодо Голодомору Фото: у Лаврова відреагували на резолюцію ФРН щодо Голодомору (kremlin ru)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило німецький Бундестаг у спробі переписати свою історію і нібито забути скоєне у Другій світовій війні. Так відомство відреагувало на визнання Німеччиною Голодомору геноцидом українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МЗС Росії.

У заяві відомства йдеться, що резолюція ніщо інше "провокаційна акція Бундестагу ФРН", яка нібито "спекулює на страшному голоді 1932-1933 років" і, на думку російських дипломатів, "має очевидну причину".

"Німці намагаються переписати свою історію та забути покаяння за скоєні ними жахи Другої світової війни", - йдеться у повідомленні.

У МЗС РФ назвали рішення спробою розпалити "кампанію з демонізації Росії" та "стравити етнічних українців з російськими та іншими народами Росії та колишнього СРСР".

У МЗС РФ вважають, що Бундестагу ФРН нібито "має бути соромно за такі аморальні рішення", які, нібито "відроджують фашистську ідеологію расової ненависті та дискримінації, і спроби зняти з себе відповідальність за військові злочини".

Як повідомлялося, у середу, 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Раніше у парламентах Ірландії та Молдови офіційно визнали, що Голодомор є геноцидом українського народу.

Румунія також визнала Голодомор геноцидом українського народу.

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