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Кампания декларирования в 2021 году завершилась: НАПК начало проверку

Автор: Юлия Струк

Нынешняя кампания декларирования завершилась. Национальное агентство по предотвращению коррупции уже начало проверку поданных деклараций.

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков, передает пресс-служба ведомства.

За период кампании декларирования в реестр поступило 791 872 декларации, из которых 720 509 - ежегодные декларации действующих чиновников. Еще 71 363 декларации подали лица, прекратившие работать в органах власти в прошлом году.

Уже начата полная проверка 251 декларации чиновников. Глава НАПК отметил, что проверка осуществляется по четкому порядку без всякой дискреции.

"Прежде всего проверяем чиновников, среди которых министры, заместители министров, судьи КСУ и Верховного суда, депутаты Верховной рады. В случае, если НАПК закончило проверку декларации чиновника за 2019 году, в этом году его декларация в порядке очереди не будет проверяться", - сообщил он.

По словам Новикова, в списке также те лица, проверку деклараций которых инициируют и журналисты. Первые результаты проверок будут опубликованы менее чем за три месяца.

Напомним, в Украине хотят изменить требования к декларированию ценных бумаг. Верховной раде рекомендуют принять за основу соответствующий законопроект №5173.

Как писало РБК-Украина, в Украине хотят с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию. Рада одобрила соответствующий законопроект №5153 за основу.

Так, нулевое декларирование будет добровольным.

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Новости Украины Декларации о доходахНАПК
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