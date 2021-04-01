Кампания декларирования в 2021 году завершилась: НАПК начало проверку

Нынешняя кампания декларирования завершилась. Национальное агентство по предотвращению коррупции уже начало проверку поданных деклараций.
За период кампании декларирования в реестр поступило 791 872 декларации, из которых 720 509 - ежегодные декларации действующих чиновников. Еще 71 363 декларации подали лица, прекратившие работать в органах власти в прошлом году.
"Прежде всего проверяем чиновников, среди которых министры, заместители министров, судьи КСУ и Верховного суда, депутаты Верховной рады. В случае, если НАПК закончило проверку декларации чиновника за 2019 году, в этом году его декларация в порядке очереди не будет проверяться", - сообщил он.
По словам Новикова, в списке также те лица, проверку деклараций которых инициируют и журналисты. Первые результаты проверок будут опубликованы менее чем за три месяца.
Напомним, в Украине хотят изменить требования к декларированию ценных бумаг. Верховной раде рекомендуют принять за основу соответствующий законопроект №5173.
Как писало РБК-Украина, в Украине хотят с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию. Рада одобрила соответствующий законопроект №5153 за основу.
Так, нулевое декларирование будет добровольным.