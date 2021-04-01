Кампанія декларування у 2021 році завершилася: НАЗК розпочало перевірку

Цьогорічна кампанія декларування завершилася. Національне агентство з питань запобігання корупції уже почало перевірку поданих декларацій.
За період кампанії декларування до реєстру надійшло 791 872 декларації, з яких 720 509 - щорічні декларації діючих посадовців. Ще 71 363 декларації подали особи, які припинили працювати в органах влади минулого року.
"Найперше перевіряємо високопосадовців, поміж яких міністри, заступники міністрів, судді КСУ та Верховного суду, депутати Верховної ради. У випадку, якщо НАЗК закінчило перевірку декларації високопосадовця за 2019 рік, цього року його декларація у порядку черги не перевірятиметься", - поінформував він.
За словами Новікова, у списку також ті особи, перевірку декларацій яких ініціюють й журналісти. Перші результати перевірок будуть опубліковані менш ніж за три місяці.
Нагадаємо, в Україні хочуть змінити вимоги до декларування цінних паперів. Верховній раді рекомендують схвалити за основу відповідний законопроект №5173.
Як писало РБК-Україна, в Україні хочуть за допомогою подачі "нульової декларації" передбачити для громадян так звану податкову амністію. Рада схвалила відповідний законопроект №5153 за основу.
Так, нульове декларування буде добровільним.