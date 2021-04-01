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Кампанія декларування у 2021 році завершилася: НАЗК розпочало перевірку

Автор: Юлія Струк

Цьогорічна кампанія декларування завершилася. Національне агентство з питань запобігання корупції уже почало перевірку поданих декларацій.

Про це повідомив глава НАЗК Олександр Новіков, передає прес-служба відомства.

За період кампанії декларування до реєстру надійшло 791 872 декларації, з яких 720 509 - щорічні декларації діючих посадовців. Ще 71 363 декларації подали особи, які припинили працювати в органах влади минулого року.

Уже розпочато повну перевірку 251 декларації посадовців. Голова НАЗК наголосив, що перевірка здійснюється за чітким порядком без жодної дискреції.

"Найперше перевіряємо високопосадовців, поміж яких міністри, заступники міністрів, судді КСУ та Верховного суду, депутати Верховної ради. У випадку, якщо НАЗК закінчило перевірку декларації високопосадовця за 2019 рік, цього року його декларація у порядку черги не перевірятиметься", - поінформував він.

За словами Новікова, у списку також ті особи, перевірку декларацій яких ініціюють й журналісти. Перші результати перевірок будуть опубліковані менш ніж за три місяці.

Нагадаємо, в Україні хочуть змінити вимоги до декларування цінних паперів. Верховній раді рекомендують схвалити за основу відповідний законопроект №5173.

Як писало РБК-Україна, в Україні хочуть за допомогою подачі "нульової декларації" передбачити для громадян так звану податкову амністію. Рада схвалила відповідний законопроект №5153 за основу.

Так, нульове декларування буде добровільним.

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