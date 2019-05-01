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Кампания Берлускони на выборах в ЕП под угрозой из-за его госпитализации

Новости » Политика    01.05.2019 - 12:33
Кампания Берлускони на выборах в ЕП под угрозой из-за его госпитализации
Фото: Сильвио Берлускони (wikipedia.org)

Берлускони успешно перенес операцию на кишечнике

Кампания бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони на выборах в Европарламент под угрозой срыва из-за его госпитализации. Об этом пишет AFP.

Сообщается, что накануне Берлускони успешно перенес операцию на кишечнике и на данный момент проходит дальнейшее лечение. На своей странице в Facebook он подчеркнул, что готов к избирательной кампании. Он должен был участвовать на съезде партии Forza Italia и представить кандидатов перед европейскими парламентскими выборами, однако госпитализация помешала ему.

Отметим, ранее сообщалось, что Берлускони госпитализировали в Милане с острой болью в животе.

Напомним, в январе Берлускони объявил о намерении участвовать в выборах в Европарламент.

"Я решил участвовать в европейских выборах, чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна измениться", - заявил он.

Ранее также сообщалось, что Берлускони предстанет перед судом по обвинению в подкупе бизнесмена с целью дачи ложных показаний по делу о проститутках 10 лет назад. Весной прошлого года ему разрешили участвовать в итальянских выборах.

 

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