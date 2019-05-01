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Кампанія Берлусконі на виборах до ЄП під загрозою через його госпіталізацію

Новини » Політика    01.05.2019 - 12:33
Кампанія Берлусконі на виборах до ЄП під загрозою через його госпіталізацію
Фото: Сільвіо Берлусконі (wikipedia.org)

Берлусконі успішно переніс операцію на кишечнику

Кампанія колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі на виборах в Європарламент під загрозою зриву через його госпіталізацію. Про це пише AFP.

Повідомляється, що напередодні Берлусконі успішно переніс операцію на кишечнику та на даний момент проходить подальше лікування. На своїй сторінці у Facebook він підкреслив, що готовий до виборчої кампанії. Він мав брати участь на з'їзді партії Forza Italia і представити кандидатів перед європейськими парламентськими виборами, проте госпіталізація завадила йому.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Берлусконі госпіталізували в Мілані з гострим болем у животі.

Нагадаємо, в січні Берлусконі оголосив про намір брати участь у виборах до Європарламенту.

"Я вирішив брати участь у європейських виборах, щоб дати почути свій голос у Європі, яка повинна змінитися", - заявив він.

Раніше також повідомлялося, що Берлусконі постане перед судом за звинуваченням у підкупі бізнесмена з метою дачі неправдивих свідчень у справі про повій 10 років тому. Навесні минулого року йому дозволили брати участь в італійських виборах.

 

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