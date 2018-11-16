Берлускони предстанет перед судом по делу о проституции

Фото: Сильвио Берлускони (jcgaleazzi/twitter)

Рассмотрение дела должно начаться 4 февраля 2019

Экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони предстанет перед судом по обвинению в подкупе бизнесмена с целью дачи ложных показаний по делу о проститутках 10 лет назад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, прокуроры заявили, что Берлускони дал Джанпаоло Тарантини 500 тысяч евро наличными, нашел работу и предоставил адвокатов, чтобы тот сказал, что тогдашний премьер не знал, что женщинам платят за посещение вечеринок на вилле.

Рассмотрение дела должно начаться 4 февраля 2019 года в городе Бари.

В 2013 году Берлускони приговорили к четырем годам тюремного заключения по делу, связанному с его телекомпанией Mediaset. Позже приговор заменили годом общественных работ и запретом занимать публичные должности и лишили его места в парламенте.

В 2018 году Надзорный суд Милана (Италия) отменил запрет лидеру партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони на участие в выборах.

Отметим, в марте 2018 года на парламентских выборах в Италии победил правый блок, куда входит политическая сила Берлускони. Однако ни одна из партий и коалиций не получила достаточно голосов для формирования правительства. В мае президент Италии Серджио Маттарелла объявил о возможном проведении осенью досрочных выборов в парламент. В этом случае Берлускони сможет принять в них участие.