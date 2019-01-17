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Берлускони намерен участвовать в выборах в Европарламент

Новости » Политика    17.01.2019 - 15:03
Берлускони намерен участвовать в выборах в Европарламент
Фото: Сильвио Берлускони (wikipedia.org)

Выборы в Европарламент запланированы на 26 мая

Бывший итальянский премьер-министр и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони объявил о намерении участвовать в выборах в Европарламент в конце мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянский портал ANSA.

Сообщается, что с таким заявлением Берлускони выступил на партийном мероприятии на Сардинии.

"Я решил участвовать в европейских выборах, чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна измениться", - заявил он.

Отметим, Берлускони трижды возглавлял правительство Италии, впервые придя к власти в 1994 году. Он также является единственным премьером, которому удалось проработать весь положенный пятилетний срок с 2001 по 2006 год.

Напомним, ранее сообщалось, что Берлускони предстанет перед судом по обвинению в подкупе бизнесмена с целью дачи ложных показаний по делу о проститутках 10 лет назад.

Весной прошлого года ему разрешили участвовать в итальянских выборах после того, как приговорили к 4 годам лишения свободы за финансовые махинации. Впоследствии срок заменили  общественными работы.

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Новости Украины Сильвио БерлускониИталияЕвропарламент
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