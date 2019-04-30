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В Италии госпитализировали экс-премьера Берлускони

Новости » Происшествия    30.04.2019 - 12:33
В Италии госпитализировали экс-премьера Берлускони
Фото: Сильвио Берлускони (wikipedia.org)

Берлускони госпитализировали с обострением почечной колики

В итальянском Милане сегодня утром госпитализировали лидера партии "Вперед, Италия" и бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

Сообщается, что утром Берлускони доставили на машине скорой помощи в клинику "Сан-Раффаэле". Газета отмечает, что в этой больнице в 2016 году ему сделали операцию на открытом сердце. На данный момент состояние здоровья Берлускони неизвестно.

В его окружении уточнили, что Берлускони госпитализировали в связи с обострением почечной колики. Также сообщается, что после процедур он намерен принять участие в мероприятии партии "Вперед, Италия" с другими кандидатами в Европейский парламент.

Напомним, ранее Берлускони объявил о намерении участвовать в выборах в Европарламент.

"Я решил участвовать в европейских выборах, чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна измениться", - заявил он.

Ранее также сообщалось, что Берлускони предстанет перед судом по обвинению в подкупе бизнесмена с целью дачи ложных показаний по делу о проститутках 10 лет назад. Весной прошлого года ему разрешили участвовать в итальянских выборах после того, как приговорили к 4 годам лишения свободы за финансовые махинации.

 

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