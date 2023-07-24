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У Камеруні обвалилася будівля, багато загиблих та поранених

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Понеділок 24 липня 2023 02:22
У Камеруні обвалилася будівля, багато загиблих та поранених Фото: у місті Дуала в Камеруні обвалилася будівля (twitter.com/IlkhaAgency)
Автор: Володимир Костирін

У Камеруні в найбільшому місті Дуала внаслідок обвалення чотириповерхової будівлі загинули щонайменше 12 людей, ще понад десяток - постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Al Jazeera.

Трагічний інцидент у комерційному центрі Камеруну, розташованому за 210 км від столиці Яунде, стався в неділю близько першої години ночі за місцевим часом, коли блок обрушився і впав на інший житловий будинок меншого розміру.

"Дванадцять людей загинули, а решта перебувають у лікарні для надання медичної допомоги", - сказав він та уточнив, що загалом постраждала 31 особа.

При цьому чиновник додає, що кількість жертв може бути більшою.

Так, рятувальники за підтримки урядових військ продовжують розбір завалів та прибирають уламки, під якими можуть бути ще тіла.

Як розповіли у лікарні Лакінтіні у Дуалі, серед загиблих є трирічна дівчинка. Медики також повідомили, що троє інших дітей серед постраждалих отримували екстрену педіатричну допомогу.

Нагадаємо, близько місяця тому в єгипетському місті Олександрія обрушився 13-поверховий будинок.

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