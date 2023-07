У Камеруні обвалилася будівля, багато загиблих та поранених

Трагічний інцидент у комерційному центрі Камеруну, розташованому за 210 км від столиці Яунде, стався в неділю близько першої години ночі за місцевим часом, коли блок обрушився і впав на інший житловий будинок меншого розміру.

"Дванадцять людей загинули, а решта перебувають у лікарні для надання медичної допомоги", - сказав він та уточнив, що загалом постраждала 31 особа.

При цьому чиновник додає, що кількість жертв може бути більшою.

Так, рятувальники за підтримки урядових військ продовжують розбір завалів та прибирають уламки, під якими можуть бути ще тіла.

Як розповіли у лікарні Лакінтіні у Дуалі, серед загиблих є трирічна дівчинка. Медики також повідомили, що троє інших дітей серед постраждалих отримували екстрену педіатричну допомогу.

At least 12 person's have been confirmed dead as 4 storey building collapsed in Cameroon's economic capital-Douala. pic.twitter.com/5slSTFLte9