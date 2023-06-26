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У Єгипті рухнула багатоповерхівка. Під завалами шукають десятки людей

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Понеділок 26 червня 2023 15:46
У Єгипті рухнула багатоповерхівка. Під завалами шукають десятки людей Фото: у Єгипті рухнула багатоповерхівка (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У єгипетському місті Олександрія у понеділок, 26 червня, обрушився 13-поверховий будинок. Інцидент стався на вулиці Халіл Хамада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youm7.

За даними місцевих, під завалами будинку знаходяться десятки мешканців, а також відвідувачі супермаркету, який знаходився на першому поверсі. Окрім цього уламками будинку було пошкоджено припарковані поруч авто.

На місці події залучено всі екстрені служби. На опублікованих фото видно десятки авто швидких. Будинок використовували в основному для здачі квартир влітку.

Попередня причина трагедії - будинок мав значні дефекти в конструкції будівлі.

Фото: у єгипетському місті Олександрія обрушився 13-поверховий будинок (youm7.com)

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