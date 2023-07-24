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В Камеруне обрушилось здание, много погибших и раненых

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Понедельник 24 июля 2023 02:22
В Камеруне обрушилось здание, много погибших и раненых Фото: в городе Дуала в Камеруне обрушилось здание (twitter.com/IlkhaAgency)
Автор: Владимир Костырин

В Камеруне в крупнейшем городе Дуала в результате обрушения четырехэтажного здания погибли как минимум 12 человек, еще более десятка - пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Al Jazeera.

Трагический инцидент в коммерческом центре Камеруна, расположенном в 210 км от столицы Яунде, произошел в воскресенье около часа ночи по местному времени, когда блок обрушился и упал на другой жилой дом меньшего размера.

"Двенадцать человек погибли, а остальные находятся в больнице для оказания медицинской помощи", - сказал он и уточнил, что в общей сложности пострадал 31 человек.

При этом чиновник добавляет, что число жертв может быть больше.

Так, спасатели при поддержке правительственных войск продолжают разбор завалов и убирают обломки, под которыми могут быть еще тела.

Как рассказали в больнице Лакинтини в Дуале, среди погибших есть трехлетняя девочка. Медики также сообщили, что трое других детей из числа пострадавших получали экстренную педиатрическую помощь.

Напомним, около месяца назад в египетском городе Александрия обрушился 13-этажный дом.

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