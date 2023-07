В Камеруне обрушилось здание, много погибших и раненых

Трагический инцидент в коммерческом центре Камеруна, расположенном в 210 км от столицы Яунде, произошел в воскресенье около часа ночи по местному времени, когда блок обрушился и упал на другой жилой дом меньшего размера.

"Двенадцать человек погибли, а остальные находятся в больнице для оказания медицинской помощи", - сказал он и уточнил, что в общей сложности пострадал 31 человек.

При этом чиновник добавляет, что число жертв может быть больше.

Так, спасатели при поддержке правительственных войск продолжают разбор завалов и убирают обломки, под которыми могут быть еще тела.

Как рассказали в больнице Лакинтини в Дуале, среди погибших есть трехлетняя девочка. Медики также сообщили, что трое других детей из числа пострадавших получали экстренную педиатрическую помощь.

