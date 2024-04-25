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Камерон: відносинам Путіна з Британією немає шляху назад

Четвер 25 квітня 2024 14:13
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Камерон: відносинам Путіна з Британією немає шляху назад Фото: Девід Камерон, голова Міністерства закордонних справ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України - відносинам між Британією та диктатором Володимиром Путіним немає шляху назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Британії Девіда Камерона в коментарі The Independent.

"Я думаю, що з Путіним - абсолютно ні. Коли я став прем'єр-міністром, у нас були складні відносини з Росією, і я вважав правильним спробувати й подивитися, чи зможемо ми побудувати кращі відносини, але в кінцевому підсумку вони зруйнувалися через те, що Росія зробила в Сирії, через те, що Путін зробив в Україні у 2014 році", - заявив міністр.

Зокрема він додав, що після того, як він покинув посаду прем'єр-міністра Британії у 2016 році - Путін почав "поводитись ще гірше".

Відносини між Росією та Британією

Як розповідало The Gurdian, тим часом Британію звинуватили у тому, що вона допомагає Росії "оплачувати війну" продовжуючи імпорт рекордних обсягів переробленої нафти з країн, які переробляють викопне паливо Кремля.

Згідно з аналізом Desmog, у 2023 році імпорт переробленої нафти з Індії, Китаю та Туреччини становив рекордні 2,2 млрд фунтів стерлінгів, у порівнянні з 434 млн фунтів у 2021 році.

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