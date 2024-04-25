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Камерон: отношениям Путина с Британией нет пути назад

Четверг 25 апреля 2024 14:13
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Камерон: отношениям Путина с Британией нет пути назад Фото: Дэвид Камерон, глава Министерства иностранных дел (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины - отношениям между Британией и диктатором Владимиром Путиным нет пути назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Британии Дэвида Камерона в комментарии The Independent.

"Я думаю, что с Путиным - абсолютно нет. Когда я стал премьер-министром, у нас были сложные отношения с Россией, и я считал правильным попробовать и посмотреть, сможем ли мы построить лучшие отношения, но в конечном итоге они разрушились из-за того, что Россия сделала в Сирии, из-за того, что Путин сделал в Украине в 2014 году", - заявил министр.

В частности он добавил, что после того, как он покинул пост премьер-министра Великобритании в 2016 году - Путин начал «вести себя еще хуже».

Отношения между Россией и Британией

Как рассказывало The Gurdian, тем временем Британию обвинили в том, что она помогает России "оплачивать войну" продолжая импорт рекордных объемов переработанной нефти из стран, которые перерабатывают ископаемое топливо Кремля.

Согласно анализу Desmog, в 2023 году импорт переработанной нефти из Индии, Китая и Турции составил рекордные 2,2 млрд фунтов стерлингов, по сравнению с 434 млн фунтов в 2021 году.

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