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Британія допомагає РФ оплачувати війну в Україні через лазівку в імпорті нафти, - ЗМІ

Середа 24 квітня 2024 13:55
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Британія допомагає РФ оплачувати війну в Україні через лазівку в імпорті нафти, - ЗМІ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Велику Британію звинуватили в тому, що вона "допомагає Росії оплачувати війну в Україні", продовжуючи імпортувати рекордні обсяги переробленої нафти з країн, які переробляють викопне паливо Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Урядові дані, проаналізовані сайтом екологічних новин Desmog, показують, що імпорт переробленої нафти з Індії, Китаю та Туреччини у 2023 році становитиме 2,2 млрд фунтів стерлінгів, що відповідає рекордному показнику попереднього року, порівняно з 434,2 млн фунтів стерлінгів у 2021 році.

Кампанія Global Witness назвала цей процес "відмиванням", яке підриває опір України Росії.

У відповідь на вторгнення 2022 року союзники України зобов'язалися відмовитися від поставок російської нафти і газу. Велика Британія офіційно заборонила імпорт російських нафтопродуктів з 5 грудня 2022 року. Однак лазівка в законодавстві дала змогу російській нафті й далі надходити до Великої Британії.

Російська нафта

Будучи другим за величиною експортером нафти у світі, Росія змушена адаптуватися до нових реалій під впливом західних санкцій.

Обмеження, запроваджені проти Москви, призвели до переспрямування значної частини експорту нафти та нафтопродуктів до азійських та африканських регіонів.

На думку понад 10 опитаних російських нафтотрейдерів, різке скорочення обсягів нафтопереробки може підштовхнути Росію до збільшення експорту сирої нафти за рахунок скорочення постачань палива.

Наразі Росія постачає нафту обмеженому числу великих покупців, серед яких Китай, Індія і Туреччина.

Однак щодо експорту нафтопродуктів географія поставок більш диверсифікована, що дає змогу Росії співпрацювати з менш великими споживачами в Африці та Південній Америці.

Атаки з НПЗ

Останнім часом почастішали повідомлення про атаки безпілотників на території Росії. Тільки за останній місяць Сили оборони України за допомогою дронів завдали ударів по 12 НПЗ. Це призвело до дефіциту палива на внутрішньому ринку, і з 1 березня Росія змушена була повністю зупинити експорт бензину.
20 квітня атака безпілотників знову стала причиною пожежі на нафтобазі "Лукойла" в Смоленській області.

У відповідь на ці атаки Росія посилила заходи безпеки на своїх НПЗ, а також заявила про намір завдати ударів у відповідь по українських військових об'єктах.

Офіс президента України підтвердив, що атаки на НПЗ продовжуватимуться.

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