KAMERON оголосила про проведення юридичного та фінансового аудиту у відповідь на медійні атаки

Вівторок 25 листопада 2025 17:21
UA EN RU
KAMERON оголосила про проведення юридичного та фінансового аудиту у відповідь на медійні атаки Фото: KAMERON запускає юридичний та фінансовий аудит (instagram.com/kameron.ua)
Автор: Олександр Мороз

Компанія KAMERON, що працює на українському ринку понад 10 років, заявила про запуск незалежного юридичного та фінансового аудиту у зв’язку з появою в медіапросторі необґрунтованих звинувачень та припущень щодо її діяльності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву компанії.

У компанії повідомили, що за час роботи на ринку KAMERON стала вагомим роботодавцем та платником податків. За офіційними даними, понад 80 родин співробітників мають стабільну офіційну зайнятість. Серед працівників компанії є родини мобілізованих, яким продовжують здійснювати щомісячні виплати та надавати підтримку.

З початку повномасштабної агресії РФ компанія сплатила понад 145 млн грн податків та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів. Крім того, KAMERON надала понад 4,5 млн грн благодійної допомоги та інвестувала понад 10 млн грн у створення нових робочих місць і розширення операційної діяльності.

У компанії зазначають, що KAMERON має прямі міжнародні контракти та багаторічні партнерства у fashion-індустрії. Звинувачення щодо нібито торгівлі неоригінальною продукцією компанія називає безпідставними, вважаючи їх такими, що "можуть бути пов'язані зі спробами окремих учасників перерозподілити ринок".

KAMERON наголошує, що працює прозоро та входить до переліку відповідальних платників податків - суб’єктів господарювання з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. У компанії відзначають понад десятирічну історію стабільної роботи, сумлінної сплати податків і дотримання високих стандартів сервісу.

У KAMERON підкреслюють, що раніше не було необхідності публічно розкривати фінансову чи юридичну структуру. Втім, у зв'язку з поширенням необґрунтованих заяв, ризиками рейдерського впливу та потенційними загрозами для добробуту працівників, ухвалено рішення про проведення незалежного аудиту.

"Метою перевірки є публічне та однозначне спростування чуток і маніпуляцій шляхом оприлюднення виключно перевірених фактів", - повідомили у компанії.

