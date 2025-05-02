У камері ексголови Хмельницької МСЕК провели повторний обшук: що приховувала Крупа

У документі йдеться про те, що під час повторного обшуку у камері виявили мобільний телефон, що є порушенням умов утримання під вартою.

"Також на спальному місці іншої ув'язненої у цьому ж камерному приміщенні було виявлено ще два мобільних телефони", - йдеться в ухвалі суду.

Зокрема, під час вилучення телефону Тетяна Крупа хотіла видалити з нього інформацію. Ймовірно, це може свідчити, що Крупа дистанційно управляла банківськими рахунками за кордоном.

У документі йдеться про те, що Тетяна Крупа, перебуваючи під вартою, у грудні 2024 року закрила банківський рахунок у Швейцарії, на якому було 599 тисяч доларів. Вона не повідомляла про наявність цих коштів. Цю інформацію було виявлено під час досудового розслідування.

Варто нагадати, що ув'язненим, які перебувають в СІЗО, заборонено зберігати та користуватися мобільними телефонами. Згідно з Додатком 1 Правил, мобільний телефон є частиною переліку заборонених предметів, які не можуть бути передані ув'язненим і засудженим, а також не можуть бути у них при собі.