У камері ексголови Хмельницької МСЕК провели повторний обшук: що приховувала Крупа

Працівники Київського СІЗО провели повторний обшук у камері, де майже сім місяців утримують ексголову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу суду.
У документі йдеться про те, що під час повторного обшуку у камері виявили мобільний телефон, що є порушенням умов утримання під вартою.
"Також на спальному місці іншої ув'язненої у цьому ж камерному приміщенні було виявлено ще два мобільних телефони", - йдеться в ухвалі суду.
Зокрема, під час вилучення телефону Тетяна Крупа хотіла видалити з нього інформацію. Ймовірно, це може свідчити, що Крупа дистанційно управляла банківськими рахунками за кордоном.
У документі йдеться про те, що Тетяна Крупа, перебуваючи під вартою, у грудні 2024 року закрила банківський рахунок у Швейцарії, на якому було 599 тисяч доларів. Вона не повідомляла про наявність цих коштів. Цю інформацію було виявлено під час досудового розслідування.
Варто нагадати, що ув'язненим, які перебувають в СІЗО, заборонено зберігати та користуватися мобільними телефонами. Згідно з Додатком 1 Правил, мобільний телефон є частиною переліку заборонених предметів, які не можуть бути передані ув'язненим і засудженим, а також не можуть бути у них при собі.
Минулого року правоохоронці затримали голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу та її сина. Під час обшуків у них вдома знайшли майже 6 млн доларів готівкою.
За даними слідства, Крупа, ймовірно, допомагала "ухилянтам" уникнути мобілізації за хабарі.
Лише нещодавно суд продовжив їй запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу - 240 млн гривень.
Також польські правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти Крупи. Вона могла вивозити до Польщі мільйони гривень, нажиті на корупції.
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