У Польщі відкрили справу проти ексголови Хмельницької МСЕК: Крупа вивозила туди готівку

Польські правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти ексголови Хмельницької медико-соціальної комісії Тетяни Крупи. Вона могла вивозити до Польщі мільйони гривень, нажиті на корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову суду .

Як зазначається в документі, у лютому цього року заступник окружного прокурора Окружної прокуратури Варшави направив до Офісу генпрокурора клопотання про передачу кримінального провадження. Після цього правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), яке об'єднали з розслідуванням за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення).

За інформацією слідства, Крупі та її родичам протягом двох років вдавалося вивозити готівку до Польщі. Реалізація такої схеми продовжилася навіть після того, як тоді ще голові Хмельницької МСЕК 5 жовтня минулого року оголосили підозру.

З 29 травня 2022 року до 17 жовтня 2024 року великі суми переправляли через українсько-польський кордон. Кошти зараховували на рахунки в банках Кракова, Вроцлава, Щецина та інших міст, після чого їх переказували у фінансові установи США та Швейцарії.

Правоохоронці вважають, що ці гроші Крупа отримала незаконним шляхом.

Варто зауважити, що під час обшуків у будинку Крупи 2024 року правоохоронці виявили не лише велику кількість готівки, а й документ про зарахування 590 тисяч доларів на рахунок у польському банку Pekao.