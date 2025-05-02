В камере экс-главы Хмельницкой МСЭК провели повторный обыск: что скрывала Крупа

В документе говорится о том, что во время повторного обыска в камере обнаружили мобильный телефон, что является нарушением условий содержания под стражей.

"Также на спальном месте другой заключенной в этом же камерном помещении было обнаружено еще два мобильных телефона", - говорится в постановлении суда.

В частности, во время изъятия телефона Татьяна Крупа хотела удалить с него информацию. Вероятно, это может свидетельствовать, что Крупа дистанционно управляла банковскими счетами за рубежом.

В документе говорится о том, что Татьяна Крупа, находясь под стражей, в декабре 2024 года закрыла банковский счет в Швейцарии, на котором было 599 тысяч долларов. Она не сообщала о наличии этих средств. Эта информация была обнаружена в ходе досудебного расследования.

Стоит напомнить, что заключенным, находящимся в СИЗО, запрещено хранить и пользоваться мобильными телефонами. Согласно Приложению 1 Правил, мобильный телефон является частью перечня запрещенных предметов, которые не могут быть переданы заключенным и осужденным, а также не могут быть у них при себе.