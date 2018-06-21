В камере украинского политзаключенного Балуха установили видеонаблюдение, - Чийгоз

К Балуху каждый день приходят с проверками
В камере украинского политзаключенного Владимира Балуха в СИЗО в оккупированном Крыму установили видеонаблюдение. Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщают "Крым.Реалии".
"У него в камере установили дополнительно видеонаблюдение. Такие методы практикуются в особых случаях. Учитывая его резонансное дело и то, что он публичный - это раздражает руководство", - заявил Чийгоз.
Чийгоз также отметил, что к Балуху каждый день приходят с проверками.
"Ситуация у него довольно сложная, но он продолжает держать голодовку", - добавил Чийгоз.
Напомним, ранее сообщалось, что в камере украинского политзаключенного Владимира Балуха в СИЗО в оккупированном Крыму провели ночной обыск.