В камере украинского политзаключенного Балуха установили видеонаблюдение, - Чийгоз

К Балуху каждый день приходят с проверками

В камере украинского политзаключенного Владимира Балуха в СИЗО в оккупированном Крыму установили видеонаблюдение. Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщают "Крым.Реалии".

"У него в камере установили дополнительно видеонаблюдение. Такие методы практикуются в особых случаях. Учитывая его резонансное дело и то, что он публичный - это раздражает руководство", - заявил Чийгоз.

Чийгоз также отметил, что к Балуху каждый день приходят с проверками.

"Ситуация у него довольно сложная, но он продолжает держать голодовку", - добавил Чийгоз.

Напомним, ранее сообщалось, что в камере украинского политзаключенного Владимира Балуха в СИЗО в оккупированном Крыму провели ночной обыск.