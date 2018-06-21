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В камере украинского политзаключенного Балуха установили видеонаблюдение, - Чийгоз

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 15:15
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Владимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

К Балуху каждый день приходят с проверками

В камере украинского политзаключенного Владимира Балуха в СИЗО в оккупированном Крыму установили видеонаблюдение. Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщают "Крым.Реалии".

"У него в камере установили дополнительно видеонаблюдение. Такие методы практикуются в особых случаях. Учитывая его резонансное дело и то, что он публичный - это раздражает руководство", - заявил Чийгоз.

Чийгоз также отметил, что к Балуху каждый день приходят с проверками.

"Ситуация у него довольно сложная, но он продолжает держать голодовку", - добавил Чийгоз.

Напомним, ранее сообщалось, что в камере украинского политзаключенного Владимира Балуха в СИЗО в оккупированном Крыму провели ночной обыск.

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Теги публикации: Крым, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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