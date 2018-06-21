В камері українського політв'язня Балуха встановили відеоспостереження, - Чийгоз

До Балуха щодня приходять з перевірками

В камері українського політв'язня Володимира Балуха в СІЗО в окупованому Криму встановили відеоспостереження. Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляють "Крим.Реалії".

"У нього в камері встановили додатково відеоспостереження. Такі методи практикуються в особливих випадках. З огляду на його резонансну справу і те, що він публічний - це дратує керівництво", - заявив Чийгоз.

Чийгоз також зазначив, що до Балуха щодня приходять з перевірками.

"Ситуація у нього досить складна, але він продовжує тримати голодування", - додав Чийгоз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в камері українського політв'язня Володимира Балуха в СІЗО в окупованому Криму провели нічний обшук.