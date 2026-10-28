Камера від Pro Max та застарілий екран: у мережу злили деталі про новий iPhone 18e

Потужне залізо та оновлена селфі-камера

Зазначається, що головними змінами у смартфоні стануть два ключові компоненти продуктивності та зйомки. Пристрій оснастять новітнім ARM-процесором Apple A20, який прийде на зміну поточній версії A19.

Основні технічні поліпшення включають:

Збільшення обсягу оперативної пам'яті з 8 до 9 гігабайтів;

новий квадратний сенсор фронтальної камери на 24 мегапікселі. До слова, аналогічний модуль використовується в флагманському iPhone 18 Pro Max.

Заявлена роздільна здатність селфі-камери -18 мегапікселів завдяки кадруванню зображення.

Можливість робити якісні портретні та пейзажні фотографії без необхідності повертати корпус смартфона.

Головний фотомодуль на задній панелі залишиться одинарним, як і у попередніх поколіннях бюджетної серії, із роздільною здатністю 48 мегапікселів.

Незважаючи на оновлення внутрішньої начинки, екран пристрою збереже застарілі характеристики. Смартфон отримає 6.12-дюймову OLED-панель із частотою оновлення лише 60 герц, що може розчарувати багатьох користувачів.

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Терміни релізу

Модель iPhone 17e дебютувала на ринку в березні 2026 року за ціною 559 доларів США. Очікується, що наступне покоління iPhone 18e вийде за аналогічним графіком на початку 2027 року, хоча плани розробників ще можуть змінитися до офіційного анонсу.