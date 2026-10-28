RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Камера от Pro Max и устаревший экран: в сеть слили детали нового iPhone 18e

16:21 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Apple выпустит обновленный iPhone 18e (коллаж: РБК-Украина)

В сети появились первые подробные спецификации будущего смартфона iPhone 18e, который Apple планирует выпустить в начале 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технического обозревателя Digital Chat Station в Weibo.

Мощное железо и обновленная селфи-камера

Главными изменениями в смартфоне станут два ключевых компонента производительности и съемки. Устройство оснастят новейшим ARM-процессором Apple A20, который придет на смену текущей версии A19.

Основные технические улучшения включают :

  • увеличение объема оперативной памяти с 8 до 9 гигабайт;
  • новый квадратный сенсор передней камеры на 24 мегапикселя. К слову, аналогичный модуль используется в флагманском iPhone 18 Pro Max.
  • Заявленное разрешение селфи-камеры -18 мегапикселей благодаря кадрированию изображения.
  • Возможность производить качественные портретные и пейзажные фотографии без необходимости возвращать корпус смартфона.

Главный фотомодуль на задней панели останется одинарным, как и в предыдущих поколениях бюджетной серии, с разрешением 48 мегапикселей.

Несмотря на обновление внутренней начинки, экран устройства сохранит устаревшие характеристики. Смартфон получит 6.12-дюймовую OLED-панель с частотой обновления только 60 герц, что может разочаровать многих пользователей.

Читайте больше: Apple повысила цены на iPhone 17 и iPhone Air: сколько теперь стоят старые модели

Сроки релиза

Модель iPhone 17e дебютировала на рынке в марте 2026 года по цене 559 долларов США. Ожидается, что следующее поколение iPhone 18e выйдет по аналогичному графику в начале 2027 года, хотя планы разработчиков могут измениться до официального анонса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
AppleiPhoneГаджетыСмартфоны