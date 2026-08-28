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iPhone 17 Pro скинули із стратосфери: смартфон увійшов до Книги рекордів

10:12 28.08.2026 Пт
2 хв
Пристрій не зазнав жодних ушкоджень
aimg Ольга Завада
iPhone 17 Pro скинули із стратосфери: смартфон увійшов до Книги рекордів Смартфон у чохлі AirX встановив світовий рекорд (фото: Книга рекордів Гіннеса)
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iPhone 17 Pro скинули зі стратосфери з висоти понад 30 тисяч метрів без парашута - смартфон пережив 25 хвилин вільного падіння та мороз до -60 °C. Екстремальний тест від RHINOSHIELD завершився встановленням рекорду Гіннеса.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Книги рекордів Гіннеса.

Стало відомо, що 24 червня 2026 року компанії RHINOSHIELD та Sent Into Space запустили стратостат із ракетного полігону Esrange Space Center у Швеції - закритої території площею понад 5000 кв. км.

Оснащений лише захисним чохлом AirX, iPhone 17 Pro піднявся на висоту 30 607 метрів. Це понад тричі вище за крейсерську висоту пасажирських авіалайнерів і майже в чотири рази вище за висоту вершини Евересту.

Згідно з жорсткими вимогами Книги рекордів Гіннеса, використання парашутів, термоізоляції чи додаткових амортизаційних контейнерів суворо заборонялося: чохол мав першим ударитися об поверхню землі.

Від повітряних подушок до космічних випробувань

Модель AirX розроблялася понад рік у лабораторіях компанії. Натхненням для інженерів стали автомобільні подушки безпеки та амортизаційні вставки у спортивному взутті.

Головна фішка серії - використання мономатеріалу (однорідного складника), що робить чохол на 100 відсотків придатним для вторинної переробки після використання.

Перед відправкою у Швецію пристрій пройшов серію тестувань.

Лабораторні морози: чохол випробовували при мінусових температурах, щоб імітувати умови стратосфери (до -60 °C).

Барокамери: технологію перевіряли на стійкість до різкого падіння атмосферного тиску.

Drop-тести: у той час як стандартні тести проводилися з 1,2 м, серію AirX скидали з 6-го поверху офісу (близько 23 м). Стратосферний запуск перевищив цю висоту більш ніж у 1000 разів.

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Офіційний вердикт

Падіння тривало близько 25 хвилин. Через суворі обмеження на вагу вертольота на пошуки вирушили лише четверо осіб: двоє інженерів Sent Into Space із трекерами та двоє відеооператорів.

Хоча трекер звузив радіус пошуку до 2 км, через складний рельєф команда витратила понад 5 годин на пошуки смартфона у безлюдній місцевості.

Пристрій знайшли без жодних ознак зовнішнього пошкодження. Представниця Книги рекордів Гіннеса Джульєтт Доусон підтвердила, що iPhone 17 Pro зберіг усю функціональність: екран реагував на дотики, камери працювали, а з пристрою вдалося здійснити дзвінок.

Розробники наголошують, що цим рекордом прагнули зруйнувати міф, ніби екологічні вироби є крихкими, показавши перевагу концепції замкненого циклу виробництва.

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