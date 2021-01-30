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В Каменском дворники вышли на митинг из-за задержек по зарплате

Автор: РБК-Украина

Несколько сотен дворников города Каменское, при поддержке профсоюза, вышли на митинг к Каменскому горсовету. Они требуют погасить задолженность по зарплате и прекратить уничтожать их рабочие места.

Об этом сообщает местное издание "Событие".

"Верните заработанное и прекратите уничтожать наши рабочие места!" - заявили участники митинга.

Также дворники и профсоюз обеспокоены дестабилизацией хозяйственной деятельности предприятия "Экология-Д", намеренным непродлением договоров на работы, задержками выплат задолженностей.

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По из словам, причиной сложившейся ситуации в городе стали действия местных властей, а в частности, мэра города Андрея Белоусова.

Напомним, в Харьковской, Полтавской, Житомирской и Херсонской областях возобновились акции протеста из-за тарифов на газ.

Вместе с тем тарифный протест также проходит во Львове. Там местные жители собрались под стенами областной государственной администрации.

Также РБК-Украина писало, что 30 января в Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия пострадали двое человек.

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Новости Украины Днепропетровская областьКаменскоеМитинг