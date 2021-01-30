У Кам'янському двірники вийшли на мітинг через затримок по зарплаті

Кілька сотень двірників міста Кам'янське, за підтримки профспілки, вийшли на мітинг до Каменському міськраді. Вони вимагають погасити заборгованість по зарплаті і припинити знищувати їх робочі місця.

Про це повідомляє місцеве видання "Подія".

"Поверніть зароблене і припиніть знищувати наші робочі місця!" - заявили учасники мітингу.

Також двірники і профспілка стурбовані дестабілізацією господарської діяльності підприємства "Екологія-Д", навмисним непродовженням договорів на роботи, затримками виплат заборгованостей.

За словами, причиною сформованої ситуації в місті стали дії місцевої влади, а зокрема, мера міста Андрія Білоусова.

Нагадаємо, в Харківській, Полтавській, Житомирській та Херсонській областях поновилися акції протесту через тарифи на газ.

Разом з тим тарифний протест також проходить у Львові. Там місцеві жителі зібралися під стінами обласної державної адміністрації.

Також РБК-Україна писало, що 30 січня в Кам'янському Дніпропетровської області стався вибух у житловому будинку. В результаті події постраждали двоє людей.