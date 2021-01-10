В Каменске пострадали двое детей от взрыва запала гранаты

Фото: взрыв в Днепропетровской области (dp.npu.gov.ua)

В городе Каменское (Днепропетровская область) двое детей получили травмы в результате взрыва запала от ручной гранаты. Полиция открыла производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что во время игры у ребят в руках взорвался запал от ручной гранаты. В результате взрыва 14-летний и 6-летний мальчики получили травмы рук, живота и лица. Сейчас их обоих доставили в областную детскую больницу.

"Установлено, что взрыв произошел по месту проживания семьи 6-летнего ребенка, где находился в гостях подросток. По данному факту следователи Южного отделения полиции открыли уголовное производство по двум статьям УКУ - ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей'язків по уходу за ребенком)", - сообщили в полиции.

Напомним, в полдень 9 января правоохранители получили информацию о взрыве гранаты в Заводском районе Николаева. Предварительно установлено, что на территории одного из домовладений взорвалась граната РГД-5.

Отметим, в декабре в Броварах задержали мужчину, который угрожал гранатой семьи. Мужчине грозит до семи лет за решеткой.

Кроме того, в центре Одессы мужчина угрожал взорвать гранату в ресторане McDonalds.