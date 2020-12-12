В Броварах мужчина гранатой угрожал семье

Фото: граната (РБК-Украина)

В Броварах Киевской области мужчина угрожал семье гранатой. Его задержали правоохранители, никто не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Об инциденте сообщил несовершеннолетний парень, заявив, что отчим угрожает ему и его матери боевой гранатой.

"Правоохранители обеспечили безопасность жителей дома и во время переговоров уговорили злоумышленника выдать боеприпас. Как выяснилось, таким образом мужчина пытался удержать любимую женщину, чтобы она не ушла от него", - сообщили в полиции.

Во время следственных действий правоохранители изъяли корпус гранаты, взрыватель к ней, а также транспортно-пусковые контейнеры к реактивным гранатам. Они направлены на проведение соответствующих экспертиз.

"44-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. Сейчас правоохранители устанавливают пути происхождения боеприпасов", - добавили в полиции.

По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что в центре Одессы мужчина угрожал взорвать гранату в ресторане быстрого питания McDonalds.

Также сообщалось, что недавно в Луцке задержали мужчину, который хранил дома арсенал оружия.