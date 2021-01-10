ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Кам’янську постраждали двоє дітей через вибух запалу гранати

Кам’янськ, Неділя 10 січня 2021 12:35
У Кам’янську постраждали двоє дітей через вибух запалу гранати
Фото: вибух в Дніпропетровській області (dp.npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

У місті Кам’янське (Дніпропетровська область) двоє дітей отримали травми у результаті вибуху запалу від ручної гранати. Поліція відкрила провадження.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Попередньо встановлено, що під час гри у хлопців у руках вибухнув запал від ручної гранати. У результаті вибуху 14-річний та 6-річний хлопці отримали травми рук, живота та обличчя. Наразі їх обох доставили до обласної дитячої лікарні.

"Встановлено, що вибух стався за місцем мешкання родини 6-річної дитини, де перебував у гостях підліток. За даним фактом слідчі Південного відділення поліції відкрили кримінальне провадження за двома статтями ККУ- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною)", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, опівдні 9 січня правоохоронці отримали інформацію про вибух гранати в Заводському районі Миколаєва. Попередньо встановлено, що на території одного з домоволодінь вибухнула граната РГД-5.

Зазначимо, у грудні в Броварах затримали чоловіка, який погрожував гранатою сім'ї. Чоловіка загрожує до семи років за ґратами.

Крім того, в центрі Одеси чоловік погрожував підірвати гранату в ресторані McDonalds.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Вибух

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся