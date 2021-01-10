У Кам’янську постраждали двоє дітей через вибух запалу гранати

Фото: вибух в Дніпропетровській області (dp.npu.gov.ua)

У місті Кам’янське (Дніпропетровська область) двоє дітей отримали травми у результаті вибуху запалу від ручної гранати. Поліція відкрила провадження.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Попередньо встановлено, що під час гри у хлопців у руках вибухнув запал від ручної гранати. У результаті вибуху 14-річний та 6-річний хлопці отримали травми рук, живота та обличчя. Наразі їх обох доставили до обласної дитячої лікарні.

"Встановлено, що вибух стався за місцем мешкання родини 6-річної дитини, де перебував у гостях підліток. За даним фактом слідчі Південного відділення поліції відкрили кримінальне провадження за двома статтями ККУ- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною)", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, опівдні 9 січня правоохоронці отримали інформацію про вибух гранати в Заводському районі Миколаєва. Попередньо встановлено, що на території одного з домоволодінь вибухнула граната РГД-5.

Зазначимо, у грудні в Броварах затримали чоловіка, який погрожував гранатою сім'ї. Чоловіка загрожує до семи років за ґратами.

Крім того, в центрі Одеси чоловік погрожував підірвати гранату в ресторані McDonalds.