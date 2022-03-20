В Каменке-Бугской под Львовом загорелась крыша здания горсовета

В городе Каменка-Бугская, который находится во Львовской области, загорелась крыша здания городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный горсовет.

"Горит крыша в здании Каменско-Бузского городского совета. Работает ГСЧС!" - говорится в сообщении. Отметим, что горсовет города Каменка-Бугская находится в центре и имеет два этажа. К нему также пристроена башня, на которой установлены часы с циферблатом. Диаметр данных часов составляет 1 метр, и раньше они были в неисправном состоянии. Но благодаря спонсорам работу часов восстановили.