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У Кам'янці-Бузькій під Львовом загорівся дах будівлі міськради

Фото: у Кам'янці-Бузькій загорівся дах міськради (facebook.com/kambuzkamr)
Автор: Роман Мирончук

У місті Кам'янка-Бузька, яке знаходиться у Львівській області, загорівся дах будівлі міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву міськраду.

"Горить дах у будівлі Кам'янсько-Бузької міської ради. Працює ДСНС!" - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що міськрада міста Кам'янка-Бузька знаходиться в центрі і має два поверхи. До неї також прибудована вежа, на якій встановлено годинник з циферблатом.

Діаметр даного годинника становить 1 метр, і раніше він був в несправному стані. Але завдяки спонсорам роботу годинника відновили.

Нагадаємо, у Чернігівській області через обстріли за добу виникли 19 пожеж. Рятувальникам вдалося евакуювати 59 осіб, серед яких було 10 дітей.

Під обстріли окупантів потрапили 4 об'єкти інфраструктури та 14 житлових секторів. Піротехніки виїжджали 6 разів, щоб знешкодити боєприпаси, які впали, але не розірвалися.

Ми також писали про те, що у Львові 18 березня близько 6:30 прогриміли вибухи на території в районі Львівського аеропорту, після чого на околиці міста сталася пожежа.

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Львівська областьПожежа